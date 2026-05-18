Гроза в Москве побила суточный рекорд осадков 122-летней давности

В Москве 17 мая выпало 34 мм осадков, или 55% месячной нормы. Был побит суточный рекорд осадков (21,1 мм), установленный 122 года назад, заявил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, много осадков вчера было зафиксировано на метеостанциях Долгопрудный (25 мм), Немчиновка и Ново-Иерусалим (19 мм), Клин (18 мм), Шаховская (17 мм). В ближайшие два дня дожди не прогнозируются.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары, предупреждение действует до 23 мая. В Москве сегодня прогнозируется до 28–30°C (по области 26–31°C), небольшая облачность. 19 мая в столице будет 30–32°C (по области 27–32°C).