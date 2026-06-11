Генпрокуратура судится с национализированными предприятиями группы ЧЭМК

Заместитель генерального прокурора РФ подал иск к нескольким компаниям, входившим в группу ЧЭМК и принадлежавшим бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову. Заявление принято к производству, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Ответчиками по делу стали АО «Компания „Эталон“», «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецкие ферросплавы». Все организации ранее входили в группу ЧЭМК и принадлежали господам Аристову и Антипову, а также их семьям. Предварительное заседание назначено на 23 июня 2026 года. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, суть претензий неизвестна. В качестве третьих лиц привлечены Росимущество и госкорпорация «Ростех».

Александр Аристов и Юрий Антипов в 2012–2020 годах вместе владели Урало-Сибирской металлургической компанией (УГМК). В ее состав входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод» и «Метагломерат», а также группа компаний «Ариант». В 2020 году предприниматели разделили бизнес. Семье Аристова перешла структура «Арианта», а господину Антипову — металлургические предприятия. В феврале 2024 года Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кузнецкие ферросплавы» и «Серовский завод ферросплавов» передали во владение государства по иску Генпрокуратуры, а в марте — четыре компании холдинга «Ариант».

Виталина Ярховска