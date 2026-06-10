Спасатель и боец «Орлана» пострадали при детонации дрона в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадали два человека: боец подразделения Росгвардии «Орлан» и сотрудник регионального главка МЧС. Об этом сообщил областной оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Боец получил осколочное ранение кисти. После обследования в Шебекинской центральной райбольнице (ЦРБ) его отпустили домой. У спасателя диагностировали акубаротравму — он продолжит лечение в горбольнице №2 Белгорода. На месте атаки посечен осколками легковой автомобиль.

Еще один человек пострадал из-за удара БПЛА по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. Бойцы отряда «БАРС-Белгород» доставили его в местную ЦРБ, где у мужчины диагностировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Пациента планируют перевести в областную больницу. Машина получила повреждения.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 89 раз. Из-за этого один человек погиб, четверо были ранены.

Алина Морозова