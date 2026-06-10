Белгородец погиб от атаки дрона по автомобилю

В Ракитянском округе Белгородской области около поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья из трех человек. Один из белгородцев в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ, однако спасти его не удалось. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча, а у их 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. На скорой жителей транспортируют в клиническую облбольницу. Автомобиль был поврежден.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что при детонации дрона в Белгородской области пострадали сотрудник подразделения Росгвардии «Орлан» и сотрудник регионального главка МЧС.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 89 раз. Из-за этого один человек погиб, четверо были ранены

Егор Якимов