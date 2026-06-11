В Челябинске ищут подрядчика для благоустройства у межуниверситетского кампуса

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион на благоустройство территории у межуниверситетского кампуса. Начальная цена контракта составляет 19,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит восстановить территорию со стороны кампуса по улице Наркома Малышева, где сейчас ведется строительство объекта. Необходимо разобрать существующий асфальт с бордюром и положить новый, обновить колодцы, установить дорожные знаки и нанести разметку. Все происходящее на площадке компания должна снимать на камеру. Срок окончания работ — середина августа 2026 года.

Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня началось в 2024 году на участке вблизи Челябинского государственного университета. В рамках первой очереди были построены и сданы в эксплуатацию две студенческие гостиницы. Второй этап проекта включал возведение еще трех зданий для проживания студентов и трех общежитий для преподавателей. В 2027 году планируется достроить и запустить учебно-научный центр и многофункциональный комплекс с конференц-залами.

Виталина Ярховска