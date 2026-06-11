Поезд Челябинск — Севастополь сократит маршрут до Керчи

Компания «Гранд Сервис Экспресс» заявила о сокращении маршрута поезда Челябинск — Севастополь. С 10 июня его путь будет завершаться в Керчи. Об этом сообщается на сайте компании.

По данным перевозчика, поезд №193/194 будет отправляться из Челябинска в 3:35 и прибывать в Керчь спустя два дня в 10:35 по местному времени. Изменения касаются и обратного направления Севастополь — Челябинск. Отправление поезда из Керчи начинается в 8:25, прибытие на Южный Урал — поезд будет отправляться из Керчи в 8:25 и прибывать на Южный Урал в 18:25 по местному времени.

Это не единственный поезд по направлению в Севастополь, маршрут которого перевозчик решил сократить. Из Санкт-Петербурга и Мурманска составы также будет доезжать только до Керчи. Кроме того, изменения коснулись и направлений до Симферополя. До Керчи направят поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Перми и Омска.

Ольга Воробьева