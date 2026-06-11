В ЛНР пообещали обеспечить жителям в ПВР возможность проголосовать в сентябре

Избирательная комиссия Луганской Народной Республики обеспечит возможность проголосовать на выборах в Госдуму находящимся в пунктах временного размещения (ПВР) и больницах россиянам, а также военнослужащим. Об этом ТАСС сообщила председатель избиркома республики Марианна Сумская.

«Наши участковые избирательные комиссии дойдут до каждого избирателя и обеспечат голосование лиц, которые находятся в пунктах временного размещения, военнослужащих и находящихся на лечении в медучреждениях граждан»,— сказала госпожа Сумская. Накануне она рассказывала, что в регионе будет работать 581 участок для голосования.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в Думе не изменится — 450. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Первым делом — депутаты».