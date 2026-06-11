Апелляция оставила в силе приговор владельцу «Новосибирского КБК» Игорю Диденко

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор гендиректору и владельцу АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игорю Диденко по делу о загрязнении окружающей среды. Ему вменили нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Диденко

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Игорь Диденко

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Не согласившись с приговором, осужденный, его защитники и представитель гражданского ответчика АО "Новосибирский КБК" обжаловали судебное решение. В апелляционных жалобах они просили отменить приговор, вынести оправдательный приговор либо направить уголовное дело на новое рассмотрение»,— сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Приговор вступил в законную силу.

Согласно версии следствия, в период с марта 2021-го по август 2022 года комбинат систематически сбрасывал неочищенные поверхностные сточные воды со своей территории, что привело к деградации земли и гибели растительности. Уголовное дело возбудили летом 2022 года после обращения жителей садового товарищества «Звездное», соседствующего с комбинатом, к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Главу комбината в марте 2026 года приговорили к двум с половиной годам условно и на тот же срок запретили заниматься производством гофрированной бумаги и картона, а также тары из них. Бизнесмена обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ходить туда отмечаться раз в месяц. С предпринимателя и НКБК в солидарном порядке в доход Новосибирского района суд взыскал 195 млн 156 тыс. 731 руб. в счет возмещения вреда.

Лолита Белова