Хегсет: Пентагон допускает похищение президента Кубы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Однако окончательное решение примет президент Дональд Трамп, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Adalberto Roque / AP Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Adalberto Roque / AP

«Все опции находятся на столе»,— сказал господин Хегсет в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

В мае Politico со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе. По данным издания, Белый дом разочарован, что американское давление не привело к уступкам со стороны Кубы. The New York Times сообщала о возможных планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют Кубе. После этого на острове начался энергетический кризис. 1 мая американский президент ввел новые санкции против руководства Кубы.