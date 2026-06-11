Россия нарастила импорт рыбы после ограничений на продукцию из Армении

Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения поставок из Армении, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ранее Москва ввела ограничения на поставки живой рыбы из Армении для всех армянских компаний, кроме двух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию»,— сказал господин Данкверт в разговоре с ТАСС .

По словам главы ведомства, чем больше поставщиков, тем легче работать, так как при поставках из одной страны есть риск появления дефицита продукции.

С конца мая Россия ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Со 2 июня Армению обязали приостановить сертификацию живой рыбы, предназначенной к экспорту в Россию. Ограничения ввели из-за нарушения фитосанитарных норм, отметили в российском МИД. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал меры политизированными.

Об ограничениях на импорт рыбы из Армении читайте в материале «Регулятор закинул удочку».