Один из округов Краснодара после налета БПЛА остался без света

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города.

Как указано в сообщении ЕДДС, из-за повреждения линии электропередачи 6-10 кВ были отключены две подстанции. Приблизительное время восстановления подачи электроэнергии в дома неизвестно. В службе добавили, что без света остались улицы 2-я Тихая, 5-я Дорожная, Апрельская, Спокойная, Ипподромная, Российская, Жлобы и другие.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом. Начался пожар. Два человека пострадали.