КСИР заявил об ударах по двум судам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim. Ранее силы Ирана заявили о закрытии прохода через морской путь для всех судов.

Ночью 11 апреля США нанесли удары по Ирану и нескольким городам на побережье Персидского залива. Атаку по целям в Иране также подтвердили американские вооруженные силы. Бои также ведутся на море в Персидском заливе, сообщает агентство Mehr.