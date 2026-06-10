Тегеран приглашает Пентагон на выход

В ночь на 10 июня США и Иран обменялись ударами вопреки действующему почти два месяца режиму прекращения огня. Поводом стало произошедшее днем ранее крушение у берегов Омана американского вертолета Apache. Как заявил президент США Дональд Трамп, техника была выведена из строя иранскими силами, которые должны понести наказание за этот инцидент. Тегеран не стал брать ответственность за сбитый вертолет, однако подчеркнул, что американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, будут постоянно находиться в зоне риска, поэтому должны покинуть регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Reuters Фото: TT News Agency / Reuters

О нанесении ударов по Ирану в ночь на 10 июня отчиталось Центральное командование вооруженных сил (ВС), назвав это мерами самообороны. «Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США,— говорится в сообщении американских военных.— Операция стала соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда, следующие транзитом через региональные воды». В Центральном командовании подчеркнули, что сохраняют бдительность.

По официальной версии иранской стороны, американские удары достигли южных городов Джаск и Сирик, а также острова Кешм в Персидском заливе. В результате атак был нанесен ущерб одной телекоммуникационной вышке в Сирике, а также двум водным резервуарам в этом же районе, отметил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своем заявлении.

Поводом для ударов по Ирану стал инцидент с американским вертолетом Apache, который потерпел крушение у берегов Омана 8 июня. На следующий день Дональд Трамп объявил, что техника была поражена иранцами. По данным Axios, речь шла об атаке дрона.

«Только что получил от наших великих военных информацию о том, что иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом,— проинформировал президент США в соцсети Truth Social вечером.— В центре инцидента оказались два пилота, но оба в безопасности и не пострадали. Тем не менее Соединенные Штаты должны по необходимости ответить на это нападение».

На начавшиеся американские атаки Тегеран отреагировал немедленно. В ночь на 10 июня его силы атаковали ряд американских баз на Ближнем Востоке, включая объекты в Бахрейне и Иордании. По версии Тегерана, была атакована 21 цель. В результате нападения, согласно иранской версии, был поражен американский беспилотник MQ-9 Reaper.

«В ответ на агрессию террористической армии США против ряда районов на юге страны под надуманным предлогом крушения собственного вертолета некоторые американские базы в регионе подверглись мощным ударам со стороны героической армии Исламской Республики Иран и бойцов КСИР»,— проинформировал центральный штаб иранских сил. В его заявлении говорится, что «в случае повторения посягательств» на иранскую территорию американский контингент на Ближнем Востоке будут ждать «более масштабные и сокрушительные удары».

Впрочем, как заявили американские военные, иранский удар был скромнее по масштабу, чем утверждает официальная версия Тегерана: со стороны Ирана было запущено четыре баллистические ракеты и несколько дронов. Почти все они были перехвачены, уточнили в Пентагоне.

Несмотря на то что Иран не взял на себя ответственность за сбитый Apache, он дал понять, что американский контингент продолжит сталкиваться с подобными рисками, если не покинет Ближний Восток. «Иностранные войска, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, случайных происшествий или потенциального попадания под перекрестный огонь,— написал министр иностранных дел Аббас Аракчи в соцсети X.— Для снижения риска наилучшим решением является уход (американских военных.— “Ъ”). Мы предпочитаем дипломатический язык, но можем говорить и на других языках».

В другом твите господин Аракчи добавил, обращаясь к США: «Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива полна глав, посвященных трагической судьбе тех, кто вторгся извне».

Между тем Пакистан — ключевой посредник в продолжающихся американо-иранских переговорах — призвал стороны вести себя сдержаннее. «В то время когда мы усердно и кропотливо работаем вместе с нашими друзьями и партнерами над поиском мирного дипломатического решения конфликта, и особенно в то время, когда конечная цель (подписание американо-иранского меморандума о завершении войны.— “Ъ”) вот-вот будет достигнута, мы искренне призываем все стороны проявить сдержанность и дать миру еще немного шансов,— заявил пакистанский постпред при ООН Асим Ифтихар Ахмад за заседании Совета Безопасности 9 июня.— События последних нескольких дней наглядно продемонстрировали хрупкость ситуации, риск эскалации и необходимость того, чтобы дипломатические усилия принесли свои плоды как можно скорее».

Нил Кербелов