NBC: Трамп недоволен истощением ракетных запасов США

Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от оборонных компаний найти способы быстрого пополнения ракетного арсенала. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, Белый дом готовится провести встречу американского лидера с руководителями около семи ведущих оборонных предприятий. На встрече также планируется присутствие заместителя министра обороны Стивена Файнберга.

Поводом для встречи стало недовольство американского президента темпами истощения запасов вооружений Пентагона.

По данным The New York Times на конец апреля, за время американской операции против Ирана Пентагон потратил около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для войны с Китаем. Кроме того, было использовано более 1000 крылатых ракет Tomahawk, свыше 1200 ракет-перехватчиков Patriot и более 1000 ракет Precision Strike и ATACMS.

Дональд Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран 10 и 11 июня в ответ на сбитый американский вертолет Apache у берегов Омана 8 июня.