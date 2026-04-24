NYT: США потратили запасы дорогих вооружений на Иран и стали уязвимее перед Россией

За время боевых действий против Ирана Пентагон израсходовал около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для войны с Китаем, пишет The New York Times. Издание отмечает, что в арсенале осталось примерно такое же количество подобных боеприпасов. Также американская армия использовала более 1000 крылатых ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз больше, чем объем ежегодных закупок у производителей. Также были задействованы свыше 1200 ракет-перехватчиков Patriot, притом что стоимость каждой превышала $4 млн, и более 1000 ракет Precision Strike и ATACMS. Это привело «к тревожно низкому уровню запасов», указано в публикации NYT.

Источники NYT в Конгрессе США и Пентагоне сообщили, что с 28 февраля американские силы использовали около 1100 ракет JASSM-ER (стоимость каждой — около $1,1 млн). В распоряжении армии осталось около 1500 таких ракет, добавили собеседники газеты.

«Война с Ираном значительно истощила общие запасы боеприпасов американских вооруженных сил, — пишет NYT, — и вынудила Пентагон срочно перебрасывать бомбы, ракеты и другую технику на Ближний Восток из зоны ответственности военных командований в Азии и Европе».

В администрации президента и Конгрессе говорят, что это привело к снижению готовности региональных командований к потенциальному противостоянию России и Китаю, указывается в статье. В частности, в администрации Дональда Трампа все чаще сомневаются в способности США защитить Тайвань в случае китайского вторжения, утверждают источники.

По словам официальных лиц, ситуацию для Пентагона усугубляет то, что ему приходится ждать одобрения Конгрессом дополнительного финансирования, прежде чем заплатить производителям для пополнения истощенных запасов. По словам чиновников, никаких подвижек в направлении фактического расширения производства до сих пор нет, отмечает NYT.