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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в центре Екатеринбурга, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта у дома №17.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полина Бабинцева

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