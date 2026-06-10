Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга
Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в центре Екатеринбурга, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта у дома №17.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.