Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в центре Екатеринбурга, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта у дома №17.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Полина Бабинцева