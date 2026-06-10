Уголовных дела возбуждены по факту гибели четырех человек в ДТП в Екатеринбурге

По факту ДТП в Екатеринбурге с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, 10 июня на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус съехал с проезжей части и допустил наезд на пешеходов.

В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе ребенок. Несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр места, устанавливают и допрашивают очевидцев, назначают экспертизы, а также принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Полина Бабинцева