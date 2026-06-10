Нетаньяху обратился к ливанцам и предложил мир без «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение на английском языке для народа Ливана. Он заявил, что его страна настроена на мир с соседней республикой и возложил вину за конфронтацию на шиитскую организацию «Хезболла» и Иран.

«Террористическая организация "Хезболла" взяла вашу страну в заложники, выполняет приказы Ирана и использует вашу территорию для совершения террористических актов против Израиля», — заявил господин Нетаньяху. Видеозапись выступления размещена на официальной странице премьера в X.

Также премьер-министр Израиля заявил, что Иран и «Хезболла» превратили в кошмар жизнь Ливана и пытаются втянуть в войну ливанцев и израильтян. По его словам, «Хезболла» слабее, чем когда-либо, а Израиль — сильнее. Он добавил, что Израиль планомерно очищает Южный Ливан и найдет боевиков, где бы они ни были.

«Вы также знаете, что мы жаждем мира с вами, с Ливаном. Мира, при котором наши два народа смогут вместе инвестировать, вместе строить, вместе процветать»,— сказал господин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» хочет войны и смерти и является единственным препятствием на пути к миру. Премьер предложил ливанцам присоединиться к Израилю, обеспечить безопасность и процветание для всех детей, а когда «Хезболла» будет уничтожена, перед ними, по его заверению, откроются безграничные возможности.

Господин Нетаньяху 8 июня заверял, что армия страны продолжит операцию против ливанской группировки «Хезболла». Израильский телеканал N12 со ссылкой на источник сообщил, что Израиль согласился прекратить удары по Ирану по просьбе США. Однако удары по югу Ливана продолжатся, сказал собеседник телеканала.