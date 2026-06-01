Камни прирастают каратами

АЛРОСА (MOEX: ALRS), добывающая 30% алмазов в мире, прогнозирует рост глобальных продаж в каратах на 4% в этом году, указывая на признаки восстановления спроса в основном за счет крупного размера. Аналитики отмечают, что категория крупных алмазов, не конкурирующих с искусственными, чувствует себя лучше всего рынка, но это узкий сегмент, тогда как спрос на более дешевые камни остается под давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам текущего года глобальные продажи алмазов увеличатся примерно на 4%, с 94 млн до 98 млн карат, ожидает руководитель корпоративных финансов АЛРОСА Сергей Тахиев. Прогноз построен исходя из данных по поставкам в Индию, на которую приходится около 90% мировой огранки алмазов, за январь—апрель.

На рынке начались признаки восстановление спроса, отмечают в АЛРОСА, причем преимущественно за счет крупных камней. Одновременно наблюдается восстановительный рост цен. Как сообщили в компании, средние цены на импортируемые в Индию алмазы в апреле выросли на 20% к марту и на 7% к январю, до $96 за карат. Господин Тахиев также отметил рост среднего чека на ювелирную продукцию в США, которые обеспечивают свыше 40% мирового спроса на украшения с бриллиантами, более чем на 20% год к году в апреле.

АЛРОСА добывает около 90% всех алмазов в России и занимает примерно 30% в мировой добыче. В 2025 году выручка компании снизилась на 1,7% год к году, до 235,1 млрд руб., EBITDA увеличилась на 26%, до 57,82 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88,3%, до 36,2 млрд руб.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает сокращение предложения алмазов. По его словам, добыча сократилась с 135 млн карат в 2010-х до 120 млн в начале 2020-х, а в 2025–2026 годах составляет менее 100 млн карат при ежегодном потреблении 110–115 млн карат. Основная причина — истощение месторождений и рационализация загрузки, говорит аналитик.

При этом, продолжает господин Красноженов, спрос на ювелирную продукцию с природными бриллиантами, судя по статистике США и Китая, остается хорошим, а потребление крупных камней от 1,5–2 карат, которые составляют около 80% всех продаж алмазов в денежном выражении, увеличивается. В среднем и мелком сегментах дефицит пока компенсируется избыточными запасами (10–15 млн карат), которые огранщики в Индии сформировали после пандемии. Этот сток, по прогнозу Бориса Красноженова, позволит избежать дефицита в средних и мелких камнях до начала 2027 года.

По прогнозу Альфа-банка, цены на алмазы ювелирного качества в ближайшие два-три года могут вырасти до $180–190 за карат. Как отмечает господин Красноженов, у крупнейших добывающих компаний больше нет возможности нарастить предложение. По его словам, Канада, Австралия и отчасти Африка пострадали сильнее всего. У России есть потенциал восстановления добычи благодаря ресурсной базе, но крепкий рубль сегодня негативно влияет на выручку при рублевой себестоимости, добавляет эксперт.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлере» Никанор Халин считает, что цены на алмазы могут восстановиться с текущих уровней как минимум на 35% к 2028 году даже с учетом частичного замещения спроса искусственными камнями.

Главный фактор, мешающий полноценному восстановлению цен,— «разрушенная дисциплина предложения», говорит господин Халин. Как сообщал Bloomberg, в январе De Beers впервые более чем за год снизила цены на алмазы, которые прежде удерживала, чтобы поддержать рынок в условиях слабого спроса.

Кроме того, продолжает Никанор Халин, явного восстановления спроса пока не заметно, а падение цен остановилось лишь в сегменте крупных природных камней (не конкурирующих с искусственными), спрос на которые предъявляют обеспеченные люди. «В среднем классе спрос существенно пострадал»,— отмечает он. ОАЭ и Израиль как ключевые центры по торговле сталкиваются с негативным эффектом из-за переноса аукционов, добавляет он.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев указывает, что в апреле Индия сократила чистый импорт алмазов и чистый экспорт бриллиантов, наблюдается также снижение импортной цены в годовом сравнении. «Говорить о признаках уверенного разворота тренда еще рано»,— считает он. Как отмечает господин Алиев, дефицит крупных алмазов действительно возможен, но это узкий сегмент. К тому же, указывает аналитик, конфликт на Ближнем Востоке приводит к более осторожным настроениям в ювелирном сегменте.

Полина Трифонова