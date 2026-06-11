Верховный суд Башкирии рассмотрит решения о домашнем аресте деятелей культуры

Сегодня Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционные жалобы защитников директора Государственного академического симфонического оркестра республики Артура Назиуллина и руководителя Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова. Они оба оспаривают постановления нижестоящих судов о продлении домашнего ареста до начала сентября.

Господину Назиуллину вменяют растрату бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выделенных на фестиваль классической музыки «Романтика осени». Господина Саетова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при подготовке к книжному фестивалю «Китап-Байрам». Культурных деятелей отправили под домашний арест в конце января. Вину они не признают.

По версии следствия, Артур Назиуллин и Алмаз Саетов замешаны в схеме хищений бюджетных средств, в которой также замешаны руководитель Дирекции культурных программ Башкирии Гульнара Юрина, директор государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин и министр культуры республики Амина Шафикова. Расследование уголовного дела в их отношении должно было закончиться 6 июня, но продлено на три месяца. В связи с этим Советский райсуд Уфы снова назначил домашний арест директору Башгосфилармонии, а Кировский райсуд — директору госоркестра.

Подробнее о мере пресечения в отношении Артура Назиуллина — в статье «Ъ» «Культура будет уничтожена полностью».

Идэль Гумеров