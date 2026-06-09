Амине Шафиковой продлили арест до 6 сентября

Министра культуры Башкирии Амину Шафикову оставили в СИЗО до 6 сентября, сообщает UTV со ссылкой на источник.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Амину Шафикову, возглавляющую министерство культуры Башкирии с 2011 года, обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее задержали 18 февраля и этапировали в Москву. 19 февраля Басманный суд арестовал ее до 17 апреля, затем меру пресечения продлили еще на полтора месяца. 20 мая Московский городской суд оставил решение об аресте в силе до 6 июня.

Амине Шафиковой вменяют организацию преступной группы, которая наживалась на массовых мероприятиях, а также получение от предпринимателя и руководителя некоммерческой Дирекции культурных программ Башкирии Гульнары Юриной 4 млн руб. взятки за допуск к конкурсу «Время героев» в 2023 году. Растратой ведомство считает организацию мероприятия по завышенной цене: стоимость контракта ГКЗ «Башкортостан» с госпожой Юриной якобы оказалась выше себестоимости на 7 млн руб.

Фигурантами дела являются также руководитель Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин, руководитель государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин и директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов

Майя Иванова