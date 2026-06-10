Очир-Горяев Наран Алексеевич

Родился 1 октября 1973 года в городе Лагань Калмыцкой АССР. В 1998–2002 годах служил в МЧС, был водителем в пожарной части №2 Лаганского района, после работал в ГИБДД.

Осенью 2022 года отправился на СВО добровольцем. Начал службу водителем в 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригаде, затем перешел в штурмовики. Позже стал командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа и получил звание старшего лейтенанта.

Участвовал в боях за Соледар. Командовал ротой при взятии Северска. В декабре 2025 года лично доложил об успехе операции президенту РФ Владимиру Путину во время онлайн-совещания. 17 декабря получил звание Героя России. 19 декабря принял участие в прямой линии, в ходе которой Владимир Путин задавал военнослужащему вопросы о взятии Северска. В том же декабре получил почетное звание наставника «Движения первых».

Весной 2026 года «Ведомости» писали о возможном выдвижении военнослужащего на выборах в Госдуму от партии «Единая Россия» в Калмыкии.

Погиб 4 июня при выполнении боевого задания в зоне СВО. У Очир-Горяева осталась жена и четверо детей.