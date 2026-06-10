ЕР может сократить головную часть списка на выборах в Госдуму до трех кандидатов

В руководстве «Единой России» обсуждают вариант, при котором федеральную часть списка на выборах в Госдуму сократят с пяти до трех кандидатов. По данным источников «Ъ» в партии, такой формат лучше воспринимается избирателями по итогам социологических исследований и фокус-групп.

Собеседники «Ъ» отмечают, что в числе лидеров списка с высокой вероятностью окажется председатель партии Дмитрий Медведев. Также в тройку могут войти мэр Москвы Сергей Собянин и военкор ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный. При этом партийные источники признают, что у такого набора есть и слабое место: в нем может не найтись места для женщины.

В качестве возможной кандидатуры на эту роль по-прежнему рассматривают главврача больницы №52 в Москве Марьяну Лысенко. Окончательное решение, по словам источников, пока не принято.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Избиратель любит троицу».