«Единая Россия» потратила более 800 млн руб. на медиа и анализ данных в 2025 году

«Единая Россия» (ЕР) потратила в 2025 году более 838 млн руб. на аналитику данных, PR и размещения в СМИ. Это следует из финансового отчета партии за прошлый год, с которым ознакомился “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным, которые партия власти предоставила в Центризбирком, всего на пропагандистскую деятельность она потратила более 1,326 млрд руб. Существенная часть этой суммы ушла на изготовление полиграфической продукции, партийную атрибутику и символику.

Среди СМИ, получивших деньги от ЕР, оказались «Интерфакс» (2,2 млн руб.), «ФедералПресс» (11,7 млн руб.), «Комсомольская правда» (19,1 млн руб.), «Аргументы и факты» (9,4 млн руб.). В числе организаций, которым партия перевела трансакции, значатся также ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (URA.ru, 8 млн руб.) и ООО «Сеть городских порталов» (1,8 млн руб.), которым руководит Виктор Шкулев. В его сеть онлайн-СМИ входят E1.ru, MSK1.ru и NGS.ru. Партийные средства также выделили рекламной службе «Московского комсомольца» (ООО «Рекламно-информационное агентство "О’кей"», 7,5 млн руб.) и ВГТРК (22,2 млн руб.). Причем наибольшую часть финансов, выделенных гостелерадиокомпании, получили ее филиалы: ГТРК «Новосибирск» (6,6 млн руб.), «Воронеж» (3,9 млн руб.), «Южный Урал» (5,2 млн руб.), «Белгород» (3,2 млн руб.), «Амур» (2 млн руб.).

В рамках пропагандистской деятельности, не учитывая расходы на производство атрибутики, ЕР заплатила больше всего за услуги «Центра цифровых электоральных технологий» (178,8 млн руб.), компании «Секонд Сайт» (150 млн руб.), АНО «Платформа электоральных технологий» (67,4 млн руб.), PR-агентства «ИМА-Консалтинг» (64,4 млн руб.) и «Диджитал агентства 5» (60,9 млн руб.).

Отдельно можно выделить партийные трансакции юрлицам, зарегистрированным в Камчатском крае и занимающимся рекламой или выпуском СМИ. Эта сумма превысила 20,3 млн руб. При этом, согласно тому же финотчету, выборы губернатора на полуострове оказались самыми дешевыми для ЕР: на них выделили всего 400 тыс. руб.

Среди индивидуальных предпринимателей, содействующих партии в пропагандистской деятельности, наибольшую плату за свои услуги получил ИП Волянский Александр Александрович (5,3 млн руб.).

Помимо этого, среди расходов ЕР на содержание своих руководящих органов фигурируют около 2,4 млн руб., заплаченных управлению правительственной связи службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны.

Подробнее о тратах парламентских партий в 2025 году — в материале «На выборы не накопилось».

Степан Мельчаков