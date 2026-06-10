На выборы не накопилось

Центризбирком опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2025 год и сведения о поступлении им средств в первом квартале 2026 года. Как следует из этих данных, на старт федеральной избирательной кампании многие ее участники выходят почти без накоплений. А для четырех из пяти думских партий основным источником доходов остается федеральный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидером по объему поступлений традиционно остается «Единая Россия» (ЕР): в прошлом году она получила почти 10,9 млрд руб., из которых менее половины (4,3 млрд) составляет господдержка (парламентские партии раз в год получают по 152 руб. за каждый голос, полученный их списками на выборах в Госдуму). Еще 5,8 млрд руб. ЕР привлекла в виде пожертвований (самый крупный взнос — 48 млн руб. от Калининградского фонда поддержки регионального сотрудничества), а 331 млн руб. составили вступительные и членские взносы.

С 2023 года уплата взносов является для членов ЕР обязательной, а их размер и периодичность определяется с учетом рекомендаций региональных отделений. Больше всех в партийную казну в прошлом году перечислили депутат Сахалинской облдумы Александр Гринберг (262 тыс. руб.), замгендиректора «Алросы» Алексей Дьячковский и первый зампред комитета Госдумы по бюджету Глеб Хор (по 200 тыс. руб.). Еще 190 млн руб. партия взяла в долг у Фонда поддержки народных проектов и гражданских инициатив.

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Доходы КПРФ составили около 2 млрд руб., из них большая часть (1,6 млрд) приходится на госфинансирование. При этом КПРФ — единственная партия, собравшая в виде членских взносов больше, чем пожертвований: 116 млн руб. против без малого 50 млн руб. Ни один взнос не превысил 100 тыс. руб., поэтому источники этих средств в отчете не расшифровываются.

На третьем месте по уровню доходов «Справедливая Россия» (СР) — чуть более 1 млрд руб., из которых 639 млн — это госфинансирование и 339 млн — пожертвования. Почти треть из них (83 млн руб.) была перечислена с нарушениями, и деньги пришлось вернуть. Зато 4,3 млн руб. были внесены в партийную казну наличными. Еще 10,7 млн руб. партия взяла в долг. Самый крупный спонсор СР — Челябинский кузнечно-прессовый завод (44,6 млн руб.).

ЛДПР привлекла почти 777 млн руб., из которых 646 млн — это госфинансирование и 18 млн — пожертвования, в основном от юрлиц. Почти вровень с либерал-демократами оказались «Новые люди», собравшие около 747 млн руб., включая 456 млн из госбюджета и 223 млн пожертвований. Самые крупные спонсоры партии — культурно-просветительский центр «Развитие», ООО «Фаберлик» и группа «Полипластик» (по 43 млн руб.).

Из непарламентских партий традиционно выделяется «Яблоко», чей доход в 2025 году составил 207 млн руб. Партия не получает госфинансирования, а основной источник ее доходов — пожертвования юрлиц.

Самый крупный спонсор — региональная общественная организация поддержки развития образования Крайнего Севера (13,8 млн руб.).

Тратили в прошлом году партии почти так же активно, как и зарабатывали. У ЕР основная статья расходов — содержание региональных отделений (4,4 млрд руб., или 41% от бюджета). Еще почти 1,5 млрд руб. партия потратила на содержание своих руководящих органов и почти столько же — на пропаганду (1,3 млрд руб.). В избирательные фонды ЕР вложила 1,8 млрд руб.: самыми дорогостоящими для нее стали досрочные выборы главы Тамбовской области (65 млн руб.), а самыми дешевыми — выборы губернатора Камчатки (400 тыс. руб.).

КПРФ в прошлом году почти половину бюджета (1 млрд руб.) потратила на содержание региональных отделений, на втором месте — пропагандистская деятельность (336 млн руб.), а в избирательные фонды партия перечислила всего 148 млн руб., или около 6,5% от всех расходов. Это меньше, чем у СР, у которой на долю выборов пришлось 17% всех трат (167 млн руб.). Но на содержание руководящих органов и региональных отделений эсеры потратили больше (179 млн и 206 млн руб. соответственно).

А вот у ЛДПР самые активные траты пришлись именно на выборы: в избирательные фонды партия перевела почти 238 млн руб.— больше, чем на содержание региональных подразделений и руководящих органов вместе взятых. Но выше всего доля расходов на выборы оказалась у «Новых людей»: они перечислили в избирательные фонды 526 млн руб., что составило 61% всех расходов. Зато на публичные мероприятия партия тратила меньше всех — всего 849 тыс. руб., или 0,09% годового бюджета. Для сравнения: у ЕР этот показатель достиг 4%.

Начало 2026 года и предстоящую федеральную кампанию многие партии встречают без серьезных накоплений: например, у «Новых людей» остаток на конец декабря составил всего 43 млн руб., а у СР — 78 млн руб. (см. график). В первом квартале основным источником дохода всех думских партий стало госфинансирование, другие поступления совсем невелики (а ЛДПР, например, вообще не получала пожертвований). Напомним, что это последний год, когда партии получают средства по итогам парламентских выборов 2021 года, и уже в следующем году их финансовое положение может измениться.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков