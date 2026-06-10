Слоновый завет
Beat Film Festival показывает документальную картину Вернера Херцога «Слоны-призраки»
В программе Beat Film Festival — фильм «Слоны-призраки» (Ghost Elephants) сумрачного германского гения Вернера Херцога. Михаил Трофименков счел бы, что режиссер похвально верен себе, если бы эта верность не достигла грани самопародии.
Кадр из фильма Вернера Херцога «Слоны-призраки»
Херцог устал: на момент съемок ему шел 83-й год. И сдается, что лично он в одиссее зоолога Стива Бойса по Намибии и Анголе не участвовал. Разве что в штаб-квартире в Виндхуке посидел, да и то вряд ли. Еще бы: на предпоследнем этапе экспедиции предстояло преодолеть по бездорожью 160 км на мотоциклах, переплывая к тому же крокодильи реки, а на последнем — пройти по джунглям 48 км пешком.
Эта цифра в силу своей точности, кстати, вызывает сильные сомнения в достоверности. Герои идут куда-то искать призрачное что-то, а вот надо же — до километра тропы свои измерили.
Но для National Geographic, продюсера фильма, важно было имя Херцога в титрах как одного из последних великих режиссеров мира. А Херцог из маниакальной любви к Африке и одержимым авантюристам, очевидно, смирился с тем, что его творческие мании утрамбованы до формата стандартного научно-популярного фильма с непременной панорамой бездонного звездного неба Африки. Слишком приторного, чтобы его снял Херцог.
Поэтому мы не видим Херцога в работе. Ни у костра проводников-бушменов, чирикающих и причмокивающих на своем тайном языке. Ни коленопреклоненным перед племенным королем Нкангали, санкционирующим от имени духов поиски крупнейшего в мире слона и стрельбу в него спецстрелами для изъятия ДНК. Ни вдумчиво всматривающимся в слоновьи какашки размером с пушечное ядро. Ни любовно изучающим микроскопических и неотвратимо смертоносных паучков на спине матери-паучихи.
Режиссер Вернер Херцог
Фото: Remo Casilli / Reuters
И только хриплый голос ветерана «нового немецкого кино» сопровождает повесть о слонах-призраках, придавая фильму неуловимый привкус мокьюментари и заставляя усомниться в реальности не только слонов, но и населяющих фильм людей.
Итак, вводные данные таковы. В 1954 году некий авантюрист венгерского происхождения и мутного политического анамнеза застрелил в Анголе истинное чудо света — 11-тонного 4-метрового слона. То есть крупнейшее известное наземное млекопитающее. Имя этого самодовольного Герострата история в лице журнала Sport Illustrated сохранила (будь ты проклят, Йозеф Фенькови), а бедную его величественную жертву окрестили Генри, как какого-то бобика из конуры.
Под этим именем его макет выставлен в Вашингтоне в Смитсоновском национальном музее естественной истории — подлинные череп и бивни хранятся отдельно, что позволяет при необходимости сделать анализ ДНК и сравнить с теми же африканскими какашками.
Не совсем понятно, где изначально Бойс увидел Генри — в музее или во сне, но он сразу понял: этот слон (точнее говоря, родственники этого слона, которые же существуют, не могут же не существовать где-то на лесном ангольском нагорье Бие) станет его Моби Диком. Его мечтой, на которую не страшно угробить годы и годы жизни. И даже лучше, если эта мечта останется мечтою, ведь тогда можно ничем больше в жизни не заниматься.
Хорошо, конечно, что у такой мечты есть надежные спонсоры, позволяющие Бойсу отправляться в десятую экспедицию, достигнув в предыдущих девяти нулевых результатов.
Бойс (поверим в реальность этого ученого) кажется на обыденный взгляд, мягко говоря, слегка просветленным. Верящим, что слоны — это мы, а мы — это слоны, поскольку, покинув тело, слоны становятся людьми. И если последние слоны-гиганты исчезнут с лица земли, исчезнет и сам род людской. А отыскав этих гигантов, мы обретем сами себя, что бы это ни значило.
Да-да-да, радостно подхватывают бушмены, как сейчас помним: в незапамятные времена один слоник превратился в женщину, которая стала прародительницей нашего рода. Как же им не поверить, ведь они, по словам Херцога, носители древнейшей культуры, пережившие ледниковый период. Хотя, может быть, на своем непостижимом языке они у костра обменивались вовсе не преданьями старины глубокой, а шуточками насчет наивных белых людей. Как знать.
Во всяком случае, следы гигантов по мере их нахождения бушменами кажутся все более и более шуточными. Навоз — это еще всерьез. Но вот пуля XVIII века (как мгновенно определили наши Шерлоки Холмсы), извлеченная из ствола баобаба, о который чесались и, надо полагать, до сих пор чешутся неуловимые слоны. Вот «волос слона». Вот отметины от бивней на других, не столь древних деревьях.
Херцогу нужно все самое-самое. Если слон, то величайшее млекопитающее. Если бушмены, то древнейший народ. Если баобаб, то высочайший в мире.
Ну и герои, которых он искал и в прошлом, и в современности, и в игровом, и в документальном кино, ему всегда требовались самые-самые, одержимые несбыточной мечтой. Конкистадор «Агирре, гнев Божий» (1972) в самоубийственных поисках Эльдорадо. Каучуковый барон «Фицкарральдо» (1982), готовый на все ради строительства в сердце Амазонии оперного театра (злые языки настаивают, что на все был готов и Херцог и, перетаскивая через Анды макет корабля, несколько работников-индейцев пали жертвами амбиций режиссера). Тимоти Тредуэлл, наконец («Человек-гризли», 2005), столь любовно и любительски сожительствовавший с гризли на Аляске, что на 13-й год эксперимента мохнатые соседи не выдержали и сожрали подвижника вместе с его подругой.
Бойс, конечно, калибром помельче, чем они, но в херцоговскую галерею ложится вполне.
То, что слона-исполина он не найдет,— даже не спойлер, это запрограммировано изначально. Разве что порадует нас смутный силуэт в зарослях, снятый на мобильный телефон, поскольку профессиональные камеры как-то вовремя слона не заприметили.
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Это ладно, Херцогу из уважения к его сединам можно простить все. Все, кроме странного плагиата. «Слоны-призраки» один к одному повторяют канву достаточно нашумевшего фильма Мари Амиге и Венсана Мюнье «В поисках снежного барса» (2023). Там два француза шастали по Тибету в поисках мистического зверя, от которого мы все произошли. И так же дразнили зрителей, показывая им, скажем, «тень хвоста барса». Барса они, правда, потом все-таки засняли, но с уважительного расстояния и за неаппетитным занятием пожирания падали.
Товарищи документалисты, вы все-таки определитесь между собой, потомки ли мы барсов или слонов! А то без этого знания жить неуютно.