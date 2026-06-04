Жюльетт Бинош, овсянка и слоны-призраки

4 июня в Москве открывается Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который проводится 17-й раз. Он продлится до 14 июня и уже по традиции пройдет в гибридном формате: в кинотеатрах и онлайн на платформе «Кинопоиск». О программе фестиваля рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Марк глазами Софии»

Фото: A24 Кадр из фильма «Марк глазами Софии»

Фото: A24

Девизом Beat Film Festival BFF) 2026 года стали слова «Тоже ты» — таким образом, заявляют его организаторы, они обращаются «к каждому из зрителей фестиваля, ведь именно благодаря своей аудитории BFF уже 17 лет остается местом встречи поклонников новой культуры». Срок действительно солидный для российского фестиваля, тем более посвященного документальному кино, которое все еще остается нишевым зрелищем. Но в программе фестиваля, как всегда, есть потенциальные хиты, способные привлечь самую широкую публику. Например, фильмы о Дэвиде Боуи и Канье Уэсте («Боуи: Последняя глава» Джонатана Стиасни и «Канье Уэст: Во имя кого?» Нико Бальестероса), хроника съемок последней на сегодняшний день картины Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» («Мегадок» Майка Фиггиса), ленты о модных дизайнерах Джорджо Армани и Марке Джейкобсе («"Сделано в Милане": История Армани и итальянской моды» Джона Маджо и «Марк глазами Софии» Софии Копполы).

В национальную программу «Док Индустрия» вошел 21 фильм российских режиссеров и продюсеров на самые разные темы: от истории дагестанской джазовой инди-группы («Джазестан» Тимура Абакарова) или женской команды по футболу из того же региона («Почему она выбрала футбол» Марата Казыканова) до подарка тем, кого называют «олдами»,— ленты «Горбушка. Колыбель русского рока» Тимура Федорова с участием ветеранов движения — Гарика Сукачева, Сергея Галанина, Армена Григоряна и т. д.

Откроет фестиваль документальный дебют Софии Копполы, посвященный другу юности Марку Джейкобсу. Режиссер показывает дизайнера за подготовкой показа новой коллекции, но это не производственное кино, а доверительный портрет старого друга, разговор, который длится годами и может быть возобновлен с любого места.

Общие воспоминания, внутренние шутки и интимные моменты — Коппола применяет здесь тот же деликатный подход, что в своих художественных картинах. Но если там он зачастую кажется поверхностным, то здесь, учитывая близкое знакомство автора с героем, действительно работает.

В международной программе фестиваля — 19 картин.

Условно их можно разделить на фильмы о музыке; архитектуре и дизайне; взаимоотношениях человека и природы; просто о необычных проявлениях человеческой натуры, например о шотландском чемпионате по приготовлению овсянки («Овсянка для чемпионов» Константина Кости) и долгожителях из разных уголков земли («Самый старый человек на свете» Сэма Грина).

Героями музыкального блока, помимо уже упомянутых Боуи и Уэста, станут Марианна Фейтфул («Ломаный английский» Джейн Поллард и Иэна Форсайта), реформатор джаза Сан Ра, повлиявший в том числе и на Боуи («Сан Ра: Вспышка сверхджазовой» Кристин Тернер). Сюда можно отнести и режиссерский дебют Жюльетт Бинош о ее сотрудничестве со знаменитым хореографом Акрамом Ханом «В движении».

В архитектурный блок вошли картины: «Город утопии Ле Корбюзье» Карин Бухер и Томаса Каррера, «Ренцо Пьяно и кинотеатр будущего» Жан-Стефана Брона, «Шиндлер: Архитектура тишины» Валентины Ганево, «Мис ван дер Роэ, семья и модернизм» Сабины Гизигер и «Бетон» Джона Уилсона — ироничный, почти игровой фильм не о личности, а о материале, на котором в прямом смысле держится современная цивилизация.

Одним из центральных событий фестиваля можно считать показ новой работы живого классика немецкого кино Вернера Херцога «Слоны-призраки».

Хоть это документальная лента, в центре ее — типичный для фильмов режиссера одержимый герой южноафриканский биолог Стив Бойес, собирающий экспедицию на поиски мифических гигантских слонов, якобы переживших все бурные события на континенте и обитающих на труднодоступном высокогорном плато.

Такие же отчаянные герои — скалолазка Эмили Харрингтон из «Цены вершины» Джона Глассберга и мексиканский моряк Витал Алсар из фильма «Рассекая волны: экспедиция "Лас Бальсас"» Чаддена Хантера, организовавший в 1973 году океанский переход на плотах из Эквадора в Австралию. А также звезды андерграундной культуры 1970-х: панк-икона Патти Смит, музыкант Фрэнк Заппа, поэт-битник Аллен Гинзберг и другие, собравшиеся на форум в честь писателя Уильяма С. Берроуза в Нью-Йорке, о котором рассказывает картина Родриго Арейаса и Аарона Брукнера «Нова’78: Главная панк-конференция Нью-Йорка».

Кроме двух основных программ на фестивале будет и ретроспектива Best of Beat, собранная из любимцев публики прошлых лет: фильмов «Добро пожаловать в Линчлэнд» Стефана Геза, «Мишель Гондри: DIY» Француа Немета, «Аалто» Вирпи Суутари и других. Не обойдется и без картины «Двадцать лет со Смешариками» Станислава и Анастасии Ставиновых — а иначе зачем вообще все это затевать?