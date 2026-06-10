Город, комфортный для всех: как меняется парадигма развития территорий в России

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Председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки — о создании доступной цифровой инфраструктуры в российских городах.

Экономика зрелых решений

Прошедший в Санкт-Петербурге международный экономический форум зафиксировал важный сдвиг в сознании российского бизнеса и регуляторов, который был отражен прямо в названии форума «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Время презентаций и концептуальных споров прошло, сегодня фокус на рациональном диалоге и жестком прагматизме, где главный KPI — измеримый рост прибыли и производительности труда в условиях структурного дефицита кадров.

Как отметил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, причем такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития. И важную роль в «гонке за суверенитет», по мнению главы государства, играют технологии и «цифра».

Современный бизнес — это не симпатии и идеология, а интересы и решения, в основе которых лежит логика взаимной выгоды. Прежние лидеры и ориентиры теряют влияние, взамен формируются новые центры экономического роста: Азиатско-Тихоокеанский регион, Евразия. Если еще 30 лет назад доля стран G7 в мировом ВВП достигала 45%, то сейчас — менее 30%. Доля стран БРИКС за этот период выросла с 22 до 40%. И разрыв будет расти. Новые лидеры глобального экономического роста торгуют напрямую, выстраивая альтернативные логистические маршруты и системы расчетов.

Технологический рывок

В этих условиях главным вызовом для российской экономики становится необходимость мощного технологического рывка: шаг не вперед, а вверх, на следующую организационную ступень. Сегодня становится очевидным, что повсеместное внедрение цифровых технологий — основополагающий вектор развития как для государств, так и для бизнеса.

В первую очередь речь идет об активном развитии цифровых платформ, которые влияют не только на внутренние процессы, но и на взаимодействие между странами: появляются новые рынки, повышается эффективность, меняется структура занятости. В этом направлении Россия демонстрирует не просто готовность к переменам, а статус одного из мировых лидеров: доля реализации товаров и услуг через цифровые платформы в ВВП страны растет по экспоненте и уже достигла 8,5%. Для сравнения, в Китае этот показатель — 12%, в Европе — около 5%.

Искусственный интеллект как новая инфраструктура

Еще один ключевой фактор — беспрецедентные темпы внедрения ИИ во все сферы жизни и отрасли экономики. Главный технологический тренд, который отчетливо прослеживается в дискуссиях форума,— переход искусственного интеллекта из категории отдельного продукта в статус базовой инфраструктуры. Как справедливо отмечают эксперты, сегодня побеждает не тот, у кого самый умный алгоритм, а тот, кто быстрее и эффективнее внедряет его в реальную практику. ИИ стал основой для развития смежных отраслей: с его помощью инженеры проектируют сложные системы, а ученые моделируют климатические сценарии и создают новые материалы.

В условиях объективно ограниченных трудовых ресурсов ключевым приоритетом для государства и бизнеса становится не просто обеспечение занятости, а повышение ее качества, гибкости и производительности. Комплекс мер по роботизации, оптимизации процессов и повсеместному внедрению ИИ направлен на масштабный структурный маневр: переток людей из непроизводительных секторов с избытком труда (таких как торговля, финансы и госуправление) в наукоемкие и высокотехнологичные сферы. В этой парадигме алгоритмы берут на себя рутину, высвобождая человеческий капитал для решения задач принципиально другого уровня.

Человекоцентричность как основа «умного города»

В девелопменте новые цифровые инструменты, в том числе нейросети, становятся частью градостроительного арсенала. Они позволяют моделировать город «в цифре», прогнозировать трафик, управлять ресурсами. От базового моделирования зданий мы переходим к управлению городами на основе больших данных и геоинформационных систем. Цифровые модели способны в режиме реального времени прогнозировать пешеходные и транспортные потоки, оценивать энергоэффективность зданий, оптимизировать работу коммунальных служб. Это позволяет уйти от универсальных решений к персонализированной мобильности и безбарьерной среде.

Лидером по внедрению цифровых инноваций в городскую среду остается Москва. На полях ПМЭФ-2026 вице-премьер Марат Хуснуллин и мэр столицы Сергей Собянин подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации строительной отрасли. Из новаций — цифровое мастер-планирование, которое позволит анализировать потребности территорий, генерировать оптимальные сценарии застройки и обеспечит комплексный подход к развитию города. Для девелопмента это означает кратное снижение издержек на этапе проектирования и строительства, а для жителей — принципиально иное качество городской среды. Спорт, культура, жилые и общественные пространства, социальная инфраструктура связываются цифровой тканью в единую, интуитивно понятную экосистему.

В дальнейшем столичные практики будут тиражированы в других регионах страны. В малых городах, где ресурсы для планирования традиционно находятся в дефиците, ИИ и аналитика больших данных способны принести наибольший экономический и социальный эффект.

Технологическое будущее — прагматично, и это не просто рывок наверх и соревнование алгоритмов. Это вопрос доверия, безопасности и создания современных и комфортных городов, в которых инновации, девелопмент и социальные инвестиции работают на одну цель — повышение качества жизни конкретного человека и конкретной семьи. Россия строит не просто цифровую экономику, мы строим среду, в которой технологии служат человеку, а не наоборот.