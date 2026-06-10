Блогеры и молодые инвесторы: кто покупает элитное жилье в Петербурге

Рынок элитной недвижимости Петербурга сохраняет ограниченный объем предложения: новых проектов в исторических районах города выходит немного, а качественные лоты остаются востребованным продуктом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Империал Клаб»

Фото: Setl Group ЖК «Империал Клаб»

Фото: Setl Group

Одновременно меняется портрет покупателя. Все заметнее становится доля молодых клиентов, чьи запросы постепенно влияют на подход девелоперов к созданию премиального жилья. Им важны приватность, гибкость пространства, технологичность и возможность совмещать работу, отдых и повседневные задачи в одной среде.

По итогам первого квартала 2026 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья Петербурга составил 57 тыс. кв. м, или 495 квартир и апартаментов. По площади предложение сократилось на 3%, а количество лотов выросло на 1%, подсчитали в NF Group.

Всего за первый квартал в элитном сегменте было продано 14,7 тыс. кв. м жилья, или 160 квартир. Год к году продажи снизились на 7%, однако спрос остается стабильным, а рынок сегодня во многом ограничен объемом качественного предложения, отмечает Максим Ефанов, директор центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group).

Средняя стоимость лота составила 100 млн рублей, снизившись на 4% за квартал и на 3% за год. Средний бюджет сделки составил 88 млн рублей, подсчитали в NF Group. Лидером по числу сделок осталась Петроградская сторона, включая Петровский и Аптекарский острова.

Эксперты «Петербургской Недвижимости» также говорят о том, что одним из самых популярных районов для развития элитного жилья остается Петроградская сторона. Здесь средняя цена предложения составляет 777,9 тыс. рублей за квадратный метр. Также популярностью пользуется и историческая часть Васильевского острова. Тут средняя цена предложения составляет 581,5 тыс. рублей за квадратный метр. В Центральном районе квадратный метр элитного жилья стоит более 1 млн рублей.

По словам Максима Ефанова, за последние годы покупатель элитного жилья заметно помолодел. В Setl Group в 2026 году доля покупателей элитной недвижимости в возрасте до 30 лет составляет 8%, а клиентов в возрасте 30–40 лет — 32%. Для сравнения, в 2022 году доля клиентов 30–40 лет составляла 20%, а доля покупателей до 30 лет — менее 5%.

«Часто покупатели элитной недвижимости — это инвесторы, блогеры, молодые предприниматели, которые работают на себя и не привязаны к офисному графику. Эти изменения отражаются в концепции и наполнении элитных жилых комплексов»,— комментирует Максим Ефанов.

Молодая аудитория иначе воспринимает понятие премиальности. Для таких покупателей важны не только площадь и статусность объекта, но и продуманная среда вокруг: наличие зон для работы, фитнеса, отдыха и технологий, которые делают жизнь более удобной. На этот запрос девелоперы отвечают развитием формата, где необходимые функции находятся либо в самом ЖК, либо непосредственно рядом с домом.

Так, в жилом комплексе бизнес-класса «Аристократ», который Setl Group строит на Васильевском острове, предусмотрен собственный клуб резидентов. В его составе появятся гостиная с роялем, коворкинг, фитнес-зал, детская зона, собственный кинотеатр и камерный сад. Этот формат особенно востребован среди молодых покупателей, которые ценят возможность провести рабочую встречу рядом с домом, заняться спортом, пообщаться с соседями или провести свободное время, не покидая территорию комплекса.

Еще один пример — жилой комплекс делюкс-класса «Империал Клаб». Setl Group строит его также на Васильевском острове — на набережной Лейтенанта Шмидта. В составе комплекса предусмотрены фитнес-центр с бассейном и спа-зона. Отдельное внимание уделено входным группам. В проекте предусмотрены двухуровневые лобби с ресепшен, консьерж-сервисом и зоной ожидания с дизайнерской мебелью. Между уровнями установят эскалатор. В лобби можно будет провести деловую встречу или пообщаться в камерной обстановке.

По мнению экспертов, при ограниченном количестве новых проектов в центральных районах Петербурга элитная недвижимость остается одним из наиболее редких продуктов на рынке. Молодые покупатели все чаще рассматривают недвижимость как долгосрочную инвестицию в комфортный образ жизни, что задает новые ориентиры для развития элитного сегмента. Поэтому особенно ценны те проекты, которые соответствуют запросам современного покупателя.

Екатерина Дынникова