Формула нового роста

Экономика России переходит к новому инвестиционному циклу, основанному на росте производительности, технологическом развитии и расширении сотрудничества со странами БРИКС и Глобального Юга. Такие приоритеты Владимир Путин обозначил на пленарном заседании ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Значительную часть своего выступления на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин (в центре) посвятил изменениям, происходящим в мировой экономике

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Значительную часть своего выступления на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин (в центре) посвятил изменениям, происходящим в мировой экономике

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Значительную часть выступления президент посвятил изменениям, происходящим в мировой экономике. Прежняя модель глобального развития, основанная на доминировании западных финансовых, технологических и логистических центров, утрачивает влияние, а основными драйверами роста становятся государства Глобального Юга и объединение БРИКС.

За последние пять лет страны БРИКС обеспечили 49% мирового экономического роста, тогда как вклад стран G7 составил лишь 18%. В настоящее время на БРИКС приходится около 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тогда как доля «большой семерки» ниже 29%. До конца десятилетия экономики стран БРИКС, по прогнозам международных организаций, будут расти в среднем более чем на 4% ежегодно, тогда как страны G7 смогут рассчитывать примерно на 1,5%.

Владимир Путин отдельно подчеркнул, что мировая торговля постепенно становится менее зависимой от западной инфраструктуры. Страны активнее развивают собственные логистику и финансовые инструменты и наращивают расчеты в национальных валютах. Так, доля рубля в экспортных расчетах достигла 65%.

Одновременно меняется и структура мировой торговли. За последние 25 лет доля БРИКС в мировом товарном экспорте более чем удвоилась, а объем взаимной торговли внутри объединения уже превышает $1 трлн в год. Среди ключевых инфраструктурных проектов будущего Путин назвал международный транспортный коридор «Север — Юг», Трансарктический маршрут, а также новые логистические связи через Каспийский регион, Центральную Азию и Дальний Восток.

Отдельное внимание президент уделил технологической конкуренции. Он отметил, что страны, обладающие собственными компетенциями в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ, станут новыми центрами силы в мировой экономике. Россия, в частности, намерена укреплять собственный технологический суверенитет, развивая критическую инфраструктуру и сотрудничая с партнерами, готовыми соблюдать взаимные обязательства. В качестве примера президент назвал Китай, отношения с которым охватывают высокие технологии, транспорт, машиностроение и энергетику.

Новый инвестиционный цикл

Говоря о внутренней экономической повестке, президент признал, что российская экономика вошла в период более сдержанной динамики, но отметил, что уже со следующего года экономика должна вернуться к устойчивым темпам роста.

Ключевая задача — запуск нового инвестиционного цикла, заявил президент. В 2021–2024 годах инвестиции в основной капитал в России выросли почти на 38% в реальном выражении, а в 2025 году, напротив, снизились. «Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции»,— сказал президент. Он добавил, что инфляция в стране уже существенно замедлилась и в текущем году приблизится к 5,2%.

Президент подчеркнул высокую роль предпринимательства в развитии экономики и поручил отложить снижение порогов УСН для малого бизнеса. Предельная выручка останется на уровне 20 млн рублей, а отказа от поэтапного уменьшения до 15 и 10 млн рублей пока не будет.

Также он привел оперативные показатели экономики. В апреле промышленное производство выросло на 1,9%, а в обрабатывающих отраслях — на 3,1%. Розничная торговля прибавила 6,5%, ВВП в апреле увеличился на 1,3%. По итогам января — апреля экономика сохранила положительную динамику, прибавив 0,2%. Уровень безработицы в России, по словам господина Путина, составляет около 2,2% и является одним из самых низких среди развитых государств. За последние пять лет реальные зарплаты в России выросли более чем на 30%, сообщил он.

Одним из факторов дальнейшего роста становится цифровизация экономики, продолжил президент. Электронная коммерция в России увеличивается примерно на 30% ежегодно, а отечественные платформенные решения уже становятся инструментом продвижения товаров зарубежных производителей. Например, в 2023 году оборот товаров из Узбекистана на Wildberries составлял $418 млн, а в 2025 году приблизился к $1,5 млрд и до конца 2026 года может превысить $2 млрд.

В числе важнейших технологий, которые необходимо развивать, президент назвал ИИ, автономные системы, которые повышают производительность труда, и платформенные решения, позволяющие обмениваться информацией и заключать сделки. В ходе форума он сделал поручение подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ по аналогии со стратегией развития ИИ.

Что касается региональной политики, то здесь Владимир Путин сообщил, что за последние четыре года субъекты РФ получили более 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. До 2030 года на эти цели планируется направить еще 750 млрд рублей. Кроме того, за два года государство списало регионам почти 440 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам, а в текущем году отсрочка будет предоставлена еще более чем на 100 млрд рублей, рассказал президент.

Укрепляя мосты

Отдельное внимание на пленарном заседании было уделено развитию сотрудничества России с государствами Центральной и Восточной Азии, а также Африканского континента. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика сегодня становится одним из наиболее динамично развивающихся инвестиционных центров региона, а экономика страны движется в сторону большей открытости. В этом году страна поднялась на 14 позиций в международном индексе экономической свободы.

За последние годы республика разместила на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на сумму $16 млрд, а в мае впервые провела публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда на Лондонской фондовой бирже. Следующим этапом станет создание Ташкентского международного финансового центра. Для его резидентов будет действовать специальный правовой и налоговый режим, а сам центр должен стать площадкой для привлечения международного капитала и развития финансового рынка региона.

Еще один пример растущей роли развивающихся экономик — Танзания. Как сообщила президент страны Самия Сулуху Хассан, темпы роста ВВП составляют около 6%, а к концу года могут достичь 6,3%. Долгосрочная цель — перейти в категорию стран с доходом выше среднего и увеличить доход на душу населения до $7 тыс. к 2050 году.

Для этого власти делают ставку на масштабные инфраструктурные проекты, развитие энергетики и цифровой экономики. В стране строятся новые железнодорожные коридоры, расширяется портовая инфраструктура, развиваются широкополосный интернет и сеть дата-центров, что позволит превратить Танзанию в логистический и цифровой хаб Восточной Африки. В числе приоритетных направлений сотрудничества с Россией — инфраструктура, добыча и переработка полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство и туризм.

Президент Танзании подчеркнула растущую инвестиционную привлекательность страны. В 2025 году объем привлеченных прямых иностранных инвестиций достиг $12 млрд против $3 млрд в 2021 году. Для инвесторов действует принцип «единого окна», а регистрация новой компании занимает не более 24 часов.

Продолжая тему трансформации мировой экономики, заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что прежние механизмы глобального управления уже не отвечают новым вызовам. Особую роль в формировании новой архитектуры мировой экономики он отвел взаимодействию с Россией. Недавние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина подтвердили готовность двух стран совместно участвовать в формировании многополярного миропорядка и укреплении международных институтов. Китай намерен расширять сотрудничество с Россией и другими партнерами по линии БРИКС и ШОС, а также активнее участвовать в международных проектах в сфере ИИ, изменения климата и цифровой экономики.

Владимир Путин, отвечая на вопросы, подчеркнул, что отношения с Китаем равноправны и взаимовыгодны. «Доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китае постоянно увеличивается. В Китае уже работают четыре энергоблока российского дизайна, еще четыре строятся»,— отметил он. Президент добавил, что растет обмен технологиями с Индией, в том числе в энергетике и IT. В частности, «Роснефть» инвестировала в Индию около $25 млрд (строительство НПЗ, порта и сети заправок).

Говоря о технологиях, которые важны для России, президент назвал развитие собственных инженерных центров, отметив, что это направление развивают «Газпром нефть» и НОВАТЭК, укрепление ПВО и противоракетной обороны для защиты от беспилотников, а также использование ИИ и БПЛА.

Продолжая отвечать на вопросы, связанные с конфликтом с Украиной, президент сообщил, что не видит смысла встречи с Зеленским, и заявил, что боевые действия завершатся при достижении поставленных Россией целей.

Анна Гришина