ЦСКА обменял двукратного обладателя Кубка Гагарина Виталия Абрамова в «Амур»

Нападающий Виталий Абрамов в результате обмена перешел из московского ЦСКА в хабаровский «Амур». Столичный клуб получит денежную компенсацию.

Контракт форварда с «Амуром» рассчитан на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По итогам прошлого регулярного чемпионата хабаровский клуб занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и во второй раз подряд не смог выйти в play-off.

Виталию Абрамову 28 лет. До перехода в ЦСКА в сезоне-2021/22 он выступал за челябинский «Трактор», воспитанником которого является. В составе армейского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ игрок провел 325 матчей, в которых набрал 144 (73 шайбы + 71 результативная передача) очка.

Таисия Орлова