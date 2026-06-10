Путин заявил об отсутствии в России инвестиционной паузы

Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о заморозке инвестиций в стране не приходится. По его оценке, инвестиционный процесс продолжается, хотя бизнес ведет себя более осторожно из-за макроэкономической ситуации и мер, которые принимают финансовые власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается, в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей»,— сказал президент на совещании с членами кабмина.

Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году сократились впервые за пять лет. По данным Росстата, их объем уменьшился на 2,3% в реальном выражении после роста на 8,4% в 2024 году и 9,8% в 2023 году. В феврале глава Минэкономики РФ Максим Решетников заявил, что замедление инвестиций стало «естественной платой за снижение инфляции» на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инвестиции в России ушли в минус».