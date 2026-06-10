Главе воронежской сети заправок продлили домашний арест до 14 сентября
Коминтерновский райсуд Воронежа продлил на три месяца домашний арест основателю сети заправок «Калина ойл» Валерию Борисову. Мера пресечения будет действовать до 14 сентября, рассказали «Ъ-Черноземье» в суде.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Господина Борисова задержали в начале года. Региональное управление ФСБ вменило ему незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Он признал вину и по ходатайству следствия сразу был заключен под домашний арест.
В 2019 году предприниматель был признан виновным в мошенническом возмещении НДС на сумму около 65 млн руб. Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии. Тогда господин Борисов полностью признал вину и погасил ущерб.