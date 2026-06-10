Урок танцев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Перед этим чемпионатом мира жутко забавно вспоминать кое-что из чемпионата прошлого. Не игровые детали, а то, в чем видели одну из главных его тем, главных линий, главных интриг, чуть ли не его соль.

Это было даже каким-то общим местом — рассуждать про то, что катарское первенство — лебединая песня двух величайших футболистов нынешнего века, Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Последний танец.

Последний шанс добыть самый престижный титул, которого не хватало для полного счастья, для приобретения совсем уж особенного ранга. Месси с аргентинской сборной его взял, встав в футбольной истории бок о бок с легендами среди легенд — Пеле и Диего Марадоной, Роналду с португальской оконфузился. Упустил шанс. Не спел песню.

Тогда ни у кого не было ни капельки сомнений в том, что он прав. Месси уже 35, Роналду еще ближе, вплотную, можно сказать, к 40-летию. Португалец сбегает из «Манчестер Юнайтед» доигрывать в Саудовскую Аравию, аргентинец пока в Европе, но уже чувствуется, что амбиции не те, что пенсия — тем более после такого-то триумфа — скоро. В США из ПСЖ, тоже доигрывать, он уедет буквально через полгода. Спорили исключительно о том, как их сборные будут жить дальше без своих вожаков, кому из молодых талантов, которых полно и в Аргентине, и в Португалии, достанутся их амплуа и роли.

И вот североамериканский чемпионат. И в заявках сборных Аргентины и Португалии снова Лионель Месси, которому через пару недель стукнет 39, и 41-летний Криштиану Роналду.

Не как живые иконы — поднимать боевой дух в раздевалке и на скамейке запасных, а как те, кем были и в 2022-м,— ключевые персонажи, без которых не обойтись на поле, заслужившие этот статус игрой. На шестом чемпионате мира для каждого. В тот момент, когда в тренде разговоры о том, что убийственный современный футбольный календарь — он не про долгие карьеры, а про усталость, травмы, катастрофическую потерю формы. Когда длиннющий список из игроков, не доехавших до Северной Америки из-за повреждений или прилетевших в нее с повреждениями недолеченными, тезис вроде бы убедительно подтверждает.

А рядышком, в других группах — их сверстники. Хорватскую сборную за собой по-прежнему ведет Лука Модрич, только что вновь признанный лучшим игроком страны. Немецкая вернула в ворота Мануэля Нойера. Обоим по 40. Обоих, как и Месси с Роналду, провожали со сцены, престижнее которой нет, в Катаре.

Если кажется, что футбол — игра понятная, что логика в ней торжествует, что ее можно просчитать, полезно перенестись в 2022 год. Последний танец. Лебединая песня. Ага, очень смешно.