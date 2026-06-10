В Латвии отменили концерт Xzibit из-за его выступлений в России

Концерт американского рэпера Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) в Риге отменили по решению государственных органов Латвии. Причиной решения стали выступления артиста в России в 2025 году, сообщает портал Delfi.

«После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться»,— указано в сообщении.

Организаторы выступления рэпера заявили, что уважают решение властей. При этом у организаторов нет информации о том, что концерты Xzibit в России носили политический характер. По информации СМИ, концерт исполнителя в столице Латвии был запланирован на 19 сентября. В России рэпер выступал трижды в 2025 году: 27 сентября и 3 декабря в Москве и 4 декабря — в Санкт-Петербурге.

В начале мая в Россию с концертами приехал американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард). Это первый в его карьере гастрольный тур по РФ. Изначально выступления хотели провести 8 марта, но планы нарушила нестабильность на Ближнем Востоке.