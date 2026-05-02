Выступление Flo Rida, выставка «Цвет Победы» и концерт «Симфония эпох: от классики до кино»

Когда выступит американский рэпер Flo Rida, где откроется выставка «Цвет Победы» и чего ждать от концерта «Симфония эпох: от классики до кино»

2 мая (суббота)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ЦК 19 открылась выставка арт-группы «Цех №25» «Цветы Победы». Это коллективное размышление двадцати художников о глубокой личной и исторической связи с событиями Великой Отечественной войны. В экспозиции представлено более 100 работ. Начало в 12:00.

3 мая (воскресенье)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки пройдет концерт «Симфония эпох: от классики до кино». В программе — произведения российских и зарубежных композиторов. На сцену выйдут Анна Копа, Кристина Юшкова, Святослав Тихонов и другие. Начало в 19:00.

4 мая (понедельник)

В Новосибирской государственной филармонии покажут спектакль «Мертвые души» по мотивам поэмы Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова. В ролях: Егор Овечкин, Олег Майборода, Петр Владимиров и Павел Поляков. Веселая и тонкая интерпретация произведения в исполнении ведущих артистов новосибирских театров. Начало в 19:00.

5 мая (вторник)

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Еще одно мероприятие в Новосибирской государственной филармонии — концерт, приуроченный к празднику 9 мая, «Наша победа за нами». Артисты вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы» под управлением заслуженного артиста России Александра Фершалова исполнят песни о войне и победе. Начало в 19:00.

6 мая (среда)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Цвет Победы». Ее представят воспитанники изостудии «Зазеркалье». Экспозиция включает около 100 живописных и графических работ. В работах юных художников оживают сюжеты фронтовой жизни, портреты героев, образы сражений и военные плакаты. Начало в 12:00.

7 мая (четверг)

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

На сцене «Сибирь-Арены» выступит американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард). В Новосибирске артист выйдет на уникальную сцену с обзором 360 градусов. Главным треком в карьере рэпера стал сингл Low — саундтрек к фильму «Шаг вперед 2». В феврале 2008-го второй официальный сингл Flo Rida — Elevator — начал транслироваться радиостанциями сразу после выхода цифровой версии. Летом 2010 года Flo Rida вместе с Давидом Геттой выпустил сингл Club Can’t Handle Me, который стал саундтреком к фильму «Шаг вперед 3D». Начало в 19:00.

В клубе «Ночь» на сцену выйдут Наталья Шилова и квартет Владимира Лещинского. Гостей ждет встреча с классикой джаза и вдохновенными импровизациями, с чарующим вокалом и изящной игрой на флейте. Начало в 20:00.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Доме джаза выступит трио Елены Талалайченко. В программе заявлены пьесы из репертуара Билла Эванса и Оскара Питерсона, а также авторский вокальный джаз на русском языке. Начало в 19:00.

8 мая (пятница)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Великие песни великой победы». На сцене выступят инструментальный ансамбль Владимира Гуляева, концертный хор «Муза» Детской школы искусств №20, эстрадный хор Jam Sound и другие. Музыканты исполнят произведения композиторов: Владимира Рубина, Анатолия Новикова, Яна Френкеля и других. Начало в 19:00.

