Структура «Ремстройсервиса» построит в Липецке 20-этажный дом за 2 млрд

Липецкое ООО СЗ «Ремстройсервис парус» построит в областном центре на улице Тельмана многоквартирный жилой дом со встроенным дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) на 90 мест. Объем инвестиций оценивается в 2,3 млрд руб. Проектная декларация опубликована в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект многоквартирного дома, который планируют построить в Липецке на улице Тельмана

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Проект многоквартирного дома, который планируют построить в Липецке на улице Тельмана

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Как указано в декларации, речь идет о 20-этажном монолитном здании с железобетонным каркасом и наружными стенами из кирпича. Дом рассчитан на 567 квартир, среди которых студии, одно- и двухкомнатные. Общая площадь объекта составит 36,3 тыс. кв. м, из них жилая — 25,2 тыс. кв. м, нежилая — 1,44 тыс. кв. м. Встроенное ДОУ на 1,3 тыс. кв. м займет первый этаж. Завершить строительство планируется во втором квартале 2031 года, начать выдачу ключей — во втором квартале 2032-го.

На прилегающей территории застройщик предусмотрел две детские и одну спортивную площадку, а также зоны отдыха для взрослых и контейнерную площадку для твердых бытовых отходов. Общее количество гостевых машино-мест — 369, из них 55 разместятся на самом участке, 314 — за его пределами.

Под реализацию проекта застройщик арендует земельный участок площадью 0,98 га у индивидуального предпринимателя Юлии Бабичевой. Договор действует до конца 2031 года. Денежные средства дольщиков будут храниться на эскроу-счетах в липецком отделении Сбербанка.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Ремстройсервис парус» зарегистрировано в Липецке в декабре 2019 года для ведения деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Учредители — Павел Тучков (90%) и Ольга Жарикова (10%). В 2025 году выручка фирмы составила 523 млн руб., убыток — 49 млн руб. С марта 2022 года компанией управляет ООО «Ремстройсервис». Согласно ЕИСЖС, «Ремстройсервис парус» входит в ГК «Ремстройсервис» господина Тучкова — одного из крупнейших девелоперов Липецкой области. В портфолио — десятки реализованных объектов в регионе, включая жилые кварталы Romanovo City и «Стори парк», жилые комплексы «Парус» и «Карамель», а также 24-этажный апарт-отель Stork Hotels. Всего ГК сдала 119 домов (22 из них — с задержкой) общей жилой площадью более 261,9 тыс. кв. м. Еще 42 дома находятся в стадии строительства.

В 2023 году структура ГК — ООО СЗ «Ремстройсервис Романово» — победила в торгах госкомпании на право комплексного развития территории площадью 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе на окраине Липецка. Компания повысила годовую арендную плату за федеральный участок с начальных 10,7 млн до 12,5 млн руб. Таким образом, за десять лет действия договора она может выплатить 125,4 млн руб. В 2025 году застройщик сообщил, что планирует возвести здесь к 2030 году микрорайон из таунхаусов — 23 дома на 182 квартиры, объединенные в 13 кварталов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова