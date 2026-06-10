Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра Российской Армии, в котором она работала более 40 лет.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Людмила Чурсина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В театре отметили, что причиной смерти Людмилы Чурсиной стала продолжительная болезнь. Информацию о прощании с актрисой обещали уточнить позднее.

Людмила Чурсина родилась в июле 1941 года в деревне Груздово Псковской области. В 1959 году поступила в ВТУ им. Б. В. Щукина. В 1961 году, будучи еще студенткой, дебютировала в кино. Она сыграла Зою в фильме «Когда деревья были большими». Работала в театре им. Е. Б. Вахтангова, Ленинградском театре драмы им. А. С. Пушкина, а также актрисой на киностудии «Ленфильм». В Центральном академическом театре Советской Армии она играла с 1984 года.

Актриса снялась в фильмах «Донская повесть» (1964), «Виринея» (1968), «Ловушка» (2009), «Графиня» (1999) и других. Людмила Чурсина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почета, ордена Дружбы народов (за заслуги в укреплении культурных связей с Афганистаном). В 2026 году она стала лауреатом премии «Золотая маска».