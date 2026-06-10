Финский хоккеист Йессе Пульюярви потерял золотую медаль чемпионата мира

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Йессе Пульюярви рассказал о потере золотой медали чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит газета Iltalehti.

По словам хоккеиста, медаль пропала после празднования победы в одном из караоке-баров Хельсинки. «Людям разрешали посмотреть на наши медали, но мою так и не вернули, ее никак не удается найти. Эта награда не представляет никакой ценности ни для кого, кроме тех, кто ее выиграл»,— сказал Йессе Пульюярви. За возвращение медали он пообещал «мороженое, кофе с булочкой или даже и то, и другое».

Чемпионат мира прошел в Швейцарии. В решающем матче сборная Финляндии в овертайме победила канадцев со счетом 1:0.

Йессе Пульюярви 28 лет. На прошедшем мировом первенстве он провел 10 матчей, в которых набрал 9 (4 гола+5 передач) очков. На клубном уровне форвард представляет «Женева-Серветт». Ранее финн выступал в Национальной хоккейной лиге: он играл за «Эдмонтон Ойлерс», «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерс».

Таисия Орлова