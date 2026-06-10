Госдума отклонила законопроект о маркировке ИИ-контента

Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента. Трансляцию заседания вел канал «Дума ТВ».

Авторами проекта выступили депутаты Дмитрий Гусев, Алексей Журавлев и Михаил Делягин. Представляя законопроект, господин Гусев заявил, что 70% людей не могут отличить созданное ИИ видео от настоящего. По его словам, каждый день подобный контент «вводит в заблуждение» граждан. Поэтому депутаты предложили ставить обязательную метку «Сделано ИИ» на каждый сгенерированный продукт.

«Если вы размещаете у себя в соцсетях какое-то видео и там не указано, что оно сделано при помощи ИИ, а это так, то вы несете за это ответственность. С пометкой очень легко проверить, контролировать. Не требуется никаких дополнительных затрат, но обеспечивается безопасность каждого российского гражданина», — указывал депутат.

Против инициативы на заседании высказался депутат Антон Горелкин, он назвал меру «труднореализуемой». По его словам, авторы законопроекта не указали, на каких этапах пользователи должны ставить маркировку и кто будет нести ответственность за ее корректность. Он также высказал мнение, что остановить развитие ИИ невозможно. В итоге парламентарии проголосовали против законопроекта.

В апреле замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов заявил, что искусственный интеллект в России нужно цензурировать. Месяцем ранее Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта в России. Одна из норм законопроекта — маркировать все созданные с помощью нейросетей аудиовизуальные материалы. В ведомстве отметили, что проект позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.