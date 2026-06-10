Президент России Владимир Путин подписал закон о единой цифровой платформе «Гостех». В законе закреплены правовые основы для работы площадки — она становится базой для создания информационных систем органов власти и подведомственных им организаций.

«Гостех» — действующая платформа, на которой размещены 38 госинформсистем. Их используют МЧС, Росгвардия, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоз и другие ведомства. Закон устанавливает требования для владельцев компонентов платформы: они должны быть российскими юрлицами под контролем государства, региона, муниципалитета или гражданина России.

Платформа объединит информационные технологии, базы данных, программные и аппаратные средства. Участники платформы смогут использовать их для создания и развития своих информационных систем.

Участниками платформы могут быть федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также коммерческие и некоммерческие организации, если их допустят по решению правительственной комиссии. Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «“Гостех” меняет имя».