«Гостех» меняет имя

26 мая Госдума рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект об единой цифровой платформе «Гостех». Этот разработанный Минцифры документ в первом чтении был принят в декабре 2025 года. Доработавший его думский комитет по информационной политике включил в редакцию второго чтения нормы об изменении названия платформы и о новом сроке вступления закона в силу, а также предложил закрепить особый порядок размещения на госплатформе отдельных информационных систем.

Возглавляемый Сергеем Боярским комитет Госдумы по информационной политике довел законопроект Минцифры о «Гостехе» до принятия во втором чтении

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемый Сергеем Боярским комитет Госдумы по информационной политике довел законопроект Минцифры о «Гостехе» до принятия во втором чтении

«Гостех» — это действующая платформа, функционирующая на основе указа президента от марта 2023 года. На ней размещены 38 госинформсистем, используемых МЧС, Росгвардией, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхозом и другими ведомствами. Также на платформе реализованы пять типовых облачных решений в сферах соцзащиты, торговли, рекламы, управления захоронениями и ветеринарии — и около 25 регионов уже протестировали их (см. “Ъ” от 22 мая).

В первом чтении законопроект, закрепляющей работу системы уже на уровне закона, был принят в декабре 2025 года.

В доработанной сейчас редакции законопроекта (комитет по информационной политике Госдумы одобрил редакцию второго чтения с 12 поправками, предложенными его руководителем Сергеем Боярским) предлагается уйти от наименования «Гостех» — теперь это будет «Технологическая платформа создания, развития и эксплуатации информационных систем».

Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с ходом доработки инициативы, закрепление конкретного наименования платформы — не задача федерального закона.

В новой версии описания платформы уточнено, что она включает в себя информационные технологии, базы данных, технические, программные и программно-аппаратные средства, компоненты которых участники платформы могут использовать для создания государственных, муниципальных и иных информационных систем, а также для иного технологического обеспечения своей деятельности.

Еще одна поправка касается даты вступления закона в силу — теперь это 1 сентября 2027 года (в первом чтении — спустя 90 дней после дня его официального опубликования). С этой даты платформа «Гостех», функционирование которой правительство обеспечивало в соответствии с президентским указом, будет считаться технологической платформой. В Минцифры “Ъ” отложенный срок принятия объяснили необходимостью привести подзаконные акты в соответствие с новыми нормами.

Суть законопроекта, впрочем, не изменилась: платформа закрепляется в качестве «базы» для создания информационных систем органов власти и подведомственных им организаций. Помимо прежней идеи об экономии на тиражировании уже купленного государством софта (вместо избыточного создания ведомствами своих разработок) в проект «Гостех 2.0» (запущен в 2026 году) была «погружена» и новая — платформа станет инструментом реализации единой цифровой экосистемы госуправления с общими правилами (см. “Ъ” от 23 сентября 2025 года).

По словам источника “Ъ”, приоритеты властей в отношении платформы трансформировались: от ориентации на предоставление программных сервисов — к выделению инфраструктуры, на которой эти решения могут быть развернуты.

Предоставлять участникам платформы (кроме органов власти всех уровней ими могут быть коммерческие и некоммерческие организации) необходимые компоненты и осуществлять их взаимодействие с владельцами IT-продуктов будет Минцифры. Решение о допуске «частников» будет принимать правительственная комиссия, состав и порядок работы будет утвержден позднее. Кроме требований к таким организациям Белый дом определит случаи и размер взимания платы за предоставление компонентов платформы.

Поправки содержат требования к владельцам этих компонентов — ими могут быть только российские юрлица, в которых власти или граждане РФ прямо или косвенно располагают долей более чем 50%. При этом они должны иметь технические средства защиты информации, соответствующие законодательству.

В законопроект поправками также рекомендовано внести пункт, содержащийся в президентском указе, по которому создание и эксплуатация на платформе информсистем объектов критической информационной инфраструктуры, федеральных органов исполнительной власти, находящихся в подчинении президента (и подведомственных им служб и агентств), информационных систем ФНС и органов власти Москвы осуществляется по решению руководителей этих структур.

Венера Петрова