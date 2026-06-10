Верховный суд оставил в силе приговор Веронике Наумовой по делу об убийстве Далера

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения решение Свердловского облсуда, приговорившего Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима, а племянника ее супруга Даниила Егольникова к пяти годам колонии общего режима, по делу об убийстве мальчика Далера. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Приговор вступил в законную силу.

«По итогам рассмотрения Верховный суд Российской Федерации оставил без удовлетворения кассационную жалобу осужденной Наумовой, а приговор Свердловского областного суда – без изменения»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, резонансная история произошла летом 2023 года. Вероника Наумова, опекавшая мальчика Далера с декабря 2019 года по декабрь 2022 года, в июне 2023 года заявила о пропаже ребенка. Три дня его искали волонтеры и силовики. Вскоре тело мальчика нашли в спортивной сумке в гараже, который арендовала Наумова.

СКР считает, что ребенок был ей неприятен из-за его национальности, поэтому она вместе с племянником своего супруга Даниилом Егольниковым истязала и пытала ребенка — по версии обвинения, мальчика регулярно били, связывали и надолго опускали в ванну с холодной водой.

По данным следствия, в день убийства Наумова связала мальчику ноги скотчем и несколько раз ударила его по голове и телу металлической ложкой для обуви, после чего утопила ребенка в ванной. После его смерти она продолжала получать на него выплаты — общая сумма превышала 100 тыс. руб.

В июле 2025 года Свердловский областной суд приговорил Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Даниила Егольникова суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.

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Полина Бабинцева