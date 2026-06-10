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В Петербурге отменили еще один фестиваль напитков

Организаторы фестиваля «Ленгранстакан» объявили о прекращении его проведения в формате крупного мероприятия. В официальном сообщении в группе во «ВКонтакте» сказано, что решение принято «по независящим от организаторов причинам». Команда обещает переформатироваться и провести событие в другом формате.

Команда обещает переформатироваться

Команда обещает переформатироваться

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Команда обещает переформатироваться

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Зрителей просят не возвращать билеты и дождаться анонса нового мероприятия. «Мы делаем 1 шаг назад, чтобы сделать 2 шага вперед»,— говорится в заявлении.

«Ленгранстакан» стал вторым фестивалем в Петербурге, который столкнулся с проблемами. Ранее сорвался фестиваль «Синие ночи», на который было продано более 1500 билетов по цене от 3 до 15 тысяч рублей. По информации «Фонтанки», причиной отмены стал визит силовиков — представитель «Синих ночей» рассказал, что на мероприятии были «маски-шоу».

Карина Дроздецкая

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