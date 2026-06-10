Продюсер Картозия выиграл суд о защите чести у режиссера Андреасяна
Московский суд удовлетворил иск продюсера Николая Картозии к режиссеру Сарику Андреасяну о защите чести и достоинства. Об этом сам продюсер написал в своем Telegram-канале. Господа Картозия и Андреасян судились с декабря 2024 года.
Николай Картозия
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Суд признал режиссера виновным в распространении лжи в адрес продюсера и взыскал с него 100 тыс. рублей. «Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского. Наконец, Сарик сделает вклад в развитие российского кино»,— заявил Николай Картозия.
Речь в посте идет о выступлении господина Андреасяна перед студентами Московской международной киношколы. Тогда он, среди прочего, назвал советского режиссера Андрея Тарковского «диссидентом и предателем Родины».
В 2024 году Николай Картозия опубликовал два поста с критикой творчества Сарика Андреасяна. В декабре того же года режиссер подал к нему иск о защите чести и достоинства. Николай Картозия спустя два дня подал ответный иск по той же статье — причиной стали слова господина Андреасяна о нем в интервью.