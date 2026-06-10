Путин поручил спецслужбам защитить детские лагеря

Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам обеспечить защиту мест отдыха детей в период летних каникул. Распоряжение он отдал в ходе совещания с членами правительства. Он уточнил, что более 5,75 миллиона детей в России смогут провести лето в санатории или детском лагере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить антитеррористическую безопасность и вообще безопасность во всей образовательной и социальной системе. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы», — уточнил он.

Также президент отметил, что Россия продолжит продвигать ценности по обеспечению счастливого детства. Он осудил решения европейских стран ввести санкции против организаций детского отдыха. «Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», — подчеркнул он.