Четверть миллиарда не за падел

В Челябинске выставлено на продажу помещение, в котором располагается крупнейший в городе центр по игре в падел. За бывший цех завода «Строммашина» на улице Артиллерийской просят 250 млн руб.. Эксперты считают выставленную за объект цену завышенной, и подчеркивают, что у каждого вида спорта есть свой пик популярности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объявление о продаже помещения по улице Артиллерийской 124А в Челябинске появилось на платформе объявлений «Авито». Объект площадью 3900 кв. м, который указан продавцом как «производство, склад», выставлен по цене 250 млн руб., или чуть больше 64 тыс. руб. за кв. м общей площади.

По указанному в объявлении адресу располагается Padel space, крупнейший в Челябинске комплекс для игры в падел — недавно появившейся игре, которая представляет из себя смесь тенниса и сквоша. В последние пару лет падел активно набирает популярность по всему миру, прежде всего у достаточно состоятельной аудитории любителей активного отдыха.

На сайте Padel space стоимость аренды одного из четырех имеющихся в наличии кортов начинается от 4 тыс. руб. за час. Стоимость индивидуальных тренировок с персональным тренером также оценивается в несколько тысяч рублей за занятие.

Впрочем, в объявлении о продаже про падел не сказано ни слова. Зато упомянуто, что помимо первого этажа свободной планировки площадью 2256,4 кв. м, высотой потолков 10 мeтров и установленным краном-балкой есть второй и третий этажи с кабинетной планировкой, во всех помещениях выполнен качественный ремонт, а участок земли вмещает в себя собственную стоянку для автомобилей.

Кроме того, указано, что объект снабжен центральными инженерными коммуникациями, и представляет из себя «современное капитальное здание, идеально подходящее для инвестирования», поскольку «помещение приносит стабильный высокий арендный доход». Однако в качестве видов деятельности продавец предполагает «ведение коммерческой деятельности, размещение офисов, производства, склада или торгового центра».

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают заявленную за объект цену неадекватной текущей ситуации на рынке.

Лев Шпайзман, риелтор и специалист по коммерческой недвижимости считает выставленную за объект цену завышенной.

«Конечно, надо понимать, продается ли объект сам по себе или в качестве готового арендного бизнеса. Но в любом случае, 250 миллионов рублей — это около 3,5 миллионов долларов по нынешнему курсу. Очень серьезные деньги. И покупателям надо иметь четкую мотивацию и понимание, зачем тратить их в таком количестве»,— считает господин Шпайзман.

То, что помещение бывшего цеха отдано под конкретный вид спорта, эксперта не смущает.

«Если же говорить о сегодняшнем наполнении объекта — падел-центре, то этот вид спорта сейчас активно раскручивают, и он набирает популярность, прежде всего у достаточно состоятельных любителей. Аренда кортов, снаряжение, тренировки сейчас очень дорогие. Но как только мест для игры в падел станет больше, все это начнет дешеветь. Так что, возможно, владелец объекта правильно решил выставить его на продажу на пике популярности игры в падел. Но все равно, цена, на мой взгляд, слишком высока»,— подчеркивает Лев Шпайзман.

Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман также считает, что цена за объект завышена. Кроме того, время для продажи выбрано неудачное.

«Сейчас падел, что называется, „на хайпе”, им интересуются богатые люди, но кортов мало и они в дефиците. Но что будет, когда в каждом районе города через года два построят новые площадки для игры, и они будут изначально приспособлены для падела, а не переделкой из старых заводских цехов?»,— задается вопросом Максим Фридман.

По его мнению, с появлением новых площадок эффективность и прибыльность нынешних кортов упадет, и тогда либо придется снижать цены, либо падел-центр съедет из нынешнего помещения.

«Цена, за которую выставили объект, слишком высока, по каким мультипликаторам ни считай – что как цех под производство, что как склад, что как торговая площадь. И время для продажи выбрано не лучшее»,— резюмирует Максим Фридман.

Директор федерации падела Челябинской области Алексей Плачков в разговоре с «Ъ-Южный Урал» выразил удивление появлением объявления о продаже.

«Это, конечно хорошо, что объект, где расположен лучший в Челябинске падел-центр, так дорого оценили. Но отмечу, что если продажа объекта пройдет с его последующим перепрофилированием, то Челябинск потеряет не просто спортплощадку, но однj из знаковых для развития города мест»,— отметил Алексей Плачков.

В начале июня стало известно о намерении администрации Челябинска построить муниципальные корты для занятий паделом. МБУ «Спортивный город» заключило контракт на установку кортов на стадионе имени Колющенко с ООО «Строительная компания „Авантаж“». Цена работ составила 82,7 млн руб.,

Дмитрий Моргулес