С 2024 года Минобороны Британии потеряло 1,3 тыс. ноутбуков и смартфонов

С января 2024 года по март текущего года сотрудники Министерства обороны Великобритании утратили по меньшей мере 545 ноутбуков и планшетов, а также 744 смартфона, то есть в общей сложности 1289 гаджетов. Телеканал Sky News сообщил об этом со ссылкой на эксклюзивные данные, предоставленные Минобороны. Как минимум 132 планшета и смартфона, а также 36 смартфонов были украдены, остальные предположительно потеряны сотрудниками. Сообщается, что замена этих устройств обойдется в £1,6 млн ($2,1 млн).

Как отмечает Sky News, информация о потерянных гаджетах появилась в условиях, когда правительство готовит план наращивания инвестиций в оборону, о которых премьер-министр Кир Стармер объявил в прошлом году. Сообщается, что Минобороны и Министерство финансов не могут прийти к согласию по поводу размеров этих инвестиций.

Теневой министр обороны консерватор Джеймс Картлидж заявил, что эти цифры вызывают серьезное беспокойство. «Пропажа более тысячи предметов за два года вызывает беспокойство и ставит вопросы о безопасности в самом секретном государственном ведомстве»,— заявил он.

Яна Рождественская