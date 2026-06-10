ЦБ предложил небольшим банкам льготу за объединение в группы

Банк России предложил применять особый режим по капиталу для банковских групп, состоящих из небольших кредитных организаций. Предложение содержится в докладе регулятора.

Новый подход не будет распространяться на участников на соло-основе, если те объединятся в группу и капитал головной кредитной организации превысит 3 млрд руб. Образование таких союзов возможно через продажу контрольного или полного пакета акций более крупному игроку. Регулирование и надзор за такими группами могут проводиться на консолидированном уровне. Для реализации этого сценария, указал регулятор, необходимо внести изменения в федеральный закон «О банках».

В ЦБ предполагают, что регулирование минимального размера капитала на уровне банковских групп позволит участникам рынка экономить не только на капитале, но и на инвестициях в цифровую и продуктовую трансформацию, а также на операционных расходах.

По данным регулятора на 1 мая, в России работали 357 кредитных организаций: 201 банк с универсальной лицензией, 89 — с базовой и еще 55 небанковских кредитных организаций.

В мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала повышение к 2030 году минимальных требований к размеру капитала для всех российских банков втрое. Она отмечала, что действующие пороги не индексировались с 2018 года, и назвала планы регулятора «очень щадящими», добавив, что их введение запоздало.

Подробности — в материале «Ъ» «Капиталу велено расти».