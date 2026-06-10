Горнолыжный курорт «Волчиха» в Ревде вновь выставили на продажу

Горнолыжный курорт «Гора Волчиха» в Ревде (Свердловская область) вновь выставили на продажу. Стоимость объекта выросла в десять раз — с первоначальных 13 млн до 130 млн руб., следует из объявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Урал» брокер по недвижимости Сергей Лоскутов, во время предыдущих торгов цена курорта увеличилась до 130 млн руб., поэтому сейчас торги начинаются именно с этой суммы.

Впервые информация о продаже горнолыжного курорта появилась в марте. Ожидалось, что покупатель станет известен 17 марта.

Как следует из объявления, курорт представляет собой действующий горнолыжный комплекс на участке площадью около 40 га, находящемся в долгосрочной аренде до 2052 года. Инфраструктура объекта включает трассы и подъемники, сноупарк, подъездную дорогу, парковку на 500 машино-мест, контрольно-пропускной пункт, административно-бытовой комплекс площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также гаражи и складские помещения.

Курорт расположен в 5 км от Ревды, в 7 км от Первоуральска и в 45 км от Екатеринбурга.

Полина Бабинцева